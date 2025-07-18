سقوط قتلى في حادث مروع بمركز تدريب للشرطة الأمريكية

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قتل ثلاثة أشخاص في "حادث" داخل مركز تدريب للشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس، وفق ما أفادت الحكومة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار.

ولفتت بوندي إلى أن محققين وصلوا إلى المكان "ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات".



وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن المنشأة، وهي أكاديمية يوغين بيسكايلوز للتدريب، تقع على بُعد حوالي 8 كيلومترات شرق مبنى بلدية لوس أنجلوس، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأصدر مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، بيانا يفيد بأن الحاكم أطلع على "الانفجار المُبلغ عنه".

من جهتها، قالت هيلدا سوليس، ممثلة مجلس مشرفي بلدية لوس أنجلوس: "أشعر بحزن عميق إزاء الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم وأتقدم بأحر التعازي لعائلات وأصدقاء وزملاء الأفراد الثلاثة الذين فقدوا أرواحهم".



وأضافت: "أراقب الوضع عن كثب بينما ننتظر المزيد من التفاصيل".