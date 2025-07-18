محمود الليثي يستعد لإحياء حفل ليالي مراسي 9 أغسطس ومهرجان قرطاج بتونس 29 يوليو الجاري

يستعد الفنان الشعبي محمود الليثي لإحياء صيف فني حافل هذا العام، حيث يشارك في اثنين من أبرز الفعاليات الموسيقية في الوطن العربي خلال يوليو وأغسطس 2025، مقدمًا حفلاته المميزة بطابعه الشعبي المحبوب.

ومن المقرر أن يحيي الليثي حفلًا ضخمًا في التاسع من أغسطس المقبل ضمن فعاليات "ليالي مراسي" في الساحل الشمالي، وسط أجواء صيفية ينتظرها جمهوره من مختلف الأعمار، حيث أعلن عن الحدث عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ناشرًا البوستر الدعائي وكتب معلقًا: "مهرجان مراسي 2025 بفضل الله، عم المجال".

وقبل ذلك، يتجه الليثي إلى تونس للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية بمدينة قرطاج، حيث يُحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا يوم 29 يوليو، ويُعد من أبرز محطاته الغنائية الخارجية لهذا الصيف، وسط حضور جماهيري متوقع من الجاليات العربية والمغاربية.

ويأتي هذا النشاط الفني بالتزامن مع النجاح الذي حققته أغنيته الجديدة "قدها من يومي أنا قدها"، التي جمعت بينه وبين النجم محمد رمضان، وحققت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية منذ طرحها مؤخرًا.

بهذا الحراك الفني، يواصل الليثي ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية، جامعًا بين الحضور المحلي والعربي في صيف يبدو أنه سيكون ساخنًا على كل المسارح.