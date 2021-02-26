 رئيس الوزراء الموريتاني يجري مباحثات مع السفيرة الألمانية - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الموريتاني يجري مباحثات مع السفيرة الألمانية

موريتانيا - ارشيفية
موريتانيا - ارشيفية
نواكشوط - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:18 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:18 م
أجرى رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال اليوم الجمعة مباحثات مع السفيرة الألمانية في موريتانيا جابرييلا جيليل، تناولت التعاون الثنائي وسبل تطويره.

وبحثت السفيرة الألمانية مع رئيس الوزراء مشاريع التعاون في مجال البيئة والثروة السمكية والإدارة الرشيدة وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون ومحاربة الهجرة غير القانونية والمساهمة الأوربية والألمانية في تطوير التعاون في هذه المجالات.

وتعمل السفيرة الألمانية جابرييلا في موريتانيا منذ أكتوبر 2018 وتنشط على عدة مستويات، ومكنها عملها الدبلوماسي من زيارة العديد من المحافظات الموريتانية وزارات مؤخرا جامعة العلوم الإسلامية بمدينة العيون شرقي موريتانيا.

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