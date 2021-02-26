مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالصحراوي الشرقي بالمنيا

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لقي 3 أشخاص مصرعهم بالطريق الصحراوي الشرقي ببني مزار شمال المنيا في حادث تصادم، وتم نقل الجثث للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد تلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة بني مزار بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وبالانتقال وفحص البلاغ تبين مصرع 3 أشخاص وهم " زياد . م . م " و "حسن . أ .ع" ويحيي. ح . ي" في حادث سيارة نقل بطريق الصحراوي الشرقي.

تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.