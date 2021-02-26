قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة الوقائية، إن الفترة الحالية تشهد انحسارًا في أعداد إصابات فيروس كورونا، مؤكدًا توافر غرف الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي للحالات المصابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن تذبذب أعداد الإصابات سواء بالزيادة أو النقصان أمر طبيعي طالما في نطاق الأعداد البسيطة، ذاكرًا أن المدة الزمنية بين الإصابة وظهور الأعراض قد تصل إلى 14 يومًا في بعض الحالات.

وأكد تخطي مصر لذروة الموجة الثانية من الجائحة، إلا أنه لاتزال هناك إصابات، مشددًا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لعدم ارتفاع منحنى الإصابات من جديد.

وناشد المواطنين بتقليل التجمعات العائلية خلال فترة شهر رمضان؛ تجنبًا لنشر عدوى الإصابة بفيروس كورونا وظهور موجة جديدة، مشيرًا إلى تعاقد مصر مع منظمتي جافي وكوفاكس العالميتين لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا.

وذكر أن مصر تسلمت 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني والتي تم تطعيم الأطقم الطبية بها، إضافة إلى 50 ألف آخرين من لقاح أسترازينكا، لافتًا إلى إهداء الصين لمصر 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم».

