سوريا ترفع سعر صرف الدولار إلى 7100 ليرة في نشرة الحوالات والصرافة

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رفع مصرف سوريا المركزي، اليومالأحد،د سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 7100 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ7100 ليرة وذلك في نشرة الحوالات والصرافة.

وكان مصرف سوريا المركزي حدد، في الثاني من يناير الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات الشخصية الواردة من الخارج بـ4500 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفقدت العملة السورية قيمتها منذ منتصف شهر مارس عام 2011، حيث لم يكن سعر صرف الدولار حتى منتصف العام حينها يتجاوز 50 ليرة سورية.

وتعاقب الحكومة السورية في مناطق سيطرتها بالحبس لعدة سنوات من يتعامل بالدولار أو أي عملة خارجية أخرى في عمليات البيع والشراء.