اعتدى مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، على مواطنين فلسطينين في "رام الله" وأحرقوا منازل في "نابلس"، فيما اندلعت اشتباكات جراء اقتحام جيش الاحتلال لبلدة "تقوع" جنوب شرق محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس المُحتلة.

وقال سكان من قرية "النبي صالح" القريبة من مُستوطنة "حلميش"، إن مستوطنين من المستوطنة المذكورة اعتدوا عليهم، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة شبان على مدخل القرية، الواقعة غرب رام الله بوسط الضفة الغربية.

وأغلق جنود الاحتلال بوابة مُقامة على مدخل القرية سالفة الذكر واحتجزوا عشرات السيارات.

وفي "نابلس" شمالًا، هاجم عشرات المستوطنين الجهة الجنوبية من قرية "عصيرة القبلية"، بحماية جيش الاحتلال، فيما أحرق مُستوطنون آخرون منازل في بلدة "حوارة" الجنوبية، التي وقع بها إطلاق النار، ظهر اليوم، وأدى إلى مقتل مُستوطنين إسرائيليين.

واندلعت مواجهات وإطلاق جنود الاحتلال الرصاص والغاز السام المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين. وفي وقت سابق اليوم، هاجم مُستوطنون عدة بلدات وقرى في جنوب "نابلس"، على خلفية إطلاق النار ومقتل المستوطنين الإسرائيليين.

واقتحم جنود الاحتلال بلدة "تقوع" ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع سكانها.