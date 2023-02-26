انتشال 3 أشخاص من بين حطام عقار قديم في الإسكندرية

انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأحد، 3 أشخاص "رجل مُِسن، وسيدة، وطفل عمره شهرين"، من بين أنقاض، عقار قديم انهار في حارة ميدان العدوي، منطقة الجمرك، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وجارٍ البحث عن آخرين.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور القسم، وغرفة عمليات حي الجمرك، بورود إشارة لشرطة النجدة من الأهالي حول انهيار عقار قديم، مع احتمالية وجود مواطنين بين حطامه.

وبانتقال الكول الأمني رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار المنهار قديم، ذا أسقف خشبية وحوائط حاملة.

تم وضع حواجز حديدية في محيط الانهيار، لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.