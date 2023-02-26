أوكرانيا تعلن عزمها تصدير كهرباء خالية من الكربون والهيدروجين الأخضر

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن أوكرانيا لديها آفاق جيدة وعزم لتصدير ليس فقط الكهرباء الخالية من الكربون ولكن أيضًا الهيدروجين الأخضر أو منخفض الكربون.

وقال نائب وزير الطاقة الأوكراني ياروسلاف ديمشينكوف في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" يمكن لأوكرانيا أن تصبح مُصدِّرة ليس فقط للكهرباء الخالية من الكربون ولكن أيضًا للهيدروجين الأخضر أو الخالي من الكربون ومشتقات، مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر".

وأشار ديمشينكوف إلى إمكانات أوكرانيا الكبيرة في مجال الطاقة والتي يمكن أن تساعد أوروبا على تعزيز أمن الطاقة لديها، ودعا الشركات الأوروبية لبدء العمل في المشاريع المشتركة ذات الصلة والاستثمار في استعادة قطاع الطاقة الأوكراني في أقرب وقت الآن.

وأضاف ديمشينكوف:" نحن بحاجة إلى تهيئة الظروف لإنجاز المشاريع العملاقة في أوكرانيا، ولهذا الغرض نحتاج إلى دعم شركائنا في مجال التقنيات المتجددة والتمويل الميسور".