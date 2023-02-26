تواصل التصويت وفرز الأصوات بانتخابات الرئاسة النيجيرية

تواصلت عملية التصويت المتأخر وفرز الأصوات في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية المقررة في نيجيريا.

وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية المجمعة من الولايات الست والثلاثين مساء اليوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، تواصلت عملية الاقتراع في العديد من الولايات بعد تعرض لجان اقتراع للتأخير أو عدم قدرتها على فتح أبوابها في اليوم الفعلي المحدد للانتخابات، يوم أمس السبت، بسبب الوضع الأمني، وكذلك لوجود مشاكل لوجيستية، واصطف ناخبون في طوابير في وقت متأخر من الليل.

وتم تسجيل رقم قياسي، بلغ أكثر من 87 مليون ناخب، يحق لهم التصويت، من أصل حوالي 220 مليون نسمة هم سكان البلاد، وحصلوا على بطاقات الاعتماد للإدلاء بأصواتهم.

ويتم إضافة إلى انتخاب رئيس لأكبر اقتصاد في أفريقيا، إعادة الانتخاب على أكثر من 400 مقعد في البرلمان المؤلف من مجلسين.

وصاحبت عملية التصويت، اعتداءات متفرقة ومداهمات على لجان اقتراع في أجزاء مختلفة من البلاد.

ويتنحى الرئيس محمدو بوهاري، بعد أن قضى فترتين في السلطة، وينظر إلى الانتخابات بشكل جزئي على أنها مقياس لحزب مؤتمر الجميع التقدميين النيجيري الحاكم، حيث تدهور كل من الوضع الأمني والاقتصادي خلال السنوات الثمانية لبوهاري في السلطة.