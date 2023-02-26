أوكرانيا: القوات الروسية تقصف دنيبروبتروفسك 17 مرة في يوم واحد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا، سيرهي ليسك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت 17 غارة على الإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت أغلبها منطقة نيكوبول وبلدتي مارهانيتس وميروف.



وذكر ليسك (في تصريح له نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" سبعة عشر هجومًا للروس على منطقة نيكوبول خلال الليل. أطلق المعتدي النار على بلدات نيكوبول ومارهانيتس وميروف. ولحسن الحظ لم تقع إصابات..ولكن في نيكوبول، لُحقت أضرار بثلاثة مبان سكنية خاصة واشتعلت النيران في سقف إحداها. وقام رجال الإنقاذ باحتواء الحريق بالفعل. كما تضرر مبنيان شاهقان ومطعم وخط أنابيب غاز وخط كهرباء".



وأضاف المسئول الأوكراني: "في مارهانيتس، تضررت مؤسسة خاصة وكلية ومبنى سكني والعديد من المباني غير السكنية".. مشيرًا إلى أنه لا يزال يجري التحقق من حجم الدمار.