انطلاق فعاليات اليوم العربي للاستدامة بالجامعة العربية

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم العربي للإستدامة تحت شعار "رواد الاستدامة فى المنطقة العربية"، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية.



ويشهد اليوم العربي للاستدامة تكريم عدد من الشخصيات و الجهات العربية والدولية الفاعلة في مجالات التنمية المستدامة، من أبرزهم الدكتورة هالة السعيد، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزارء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين، والشيخ ارشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية في إمارة عجمان بدولة الإمارت العربية المتحدة والأميرة الجوهرة بنت طلال آل سعود مسئولة الشاركات الدولية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية.



وكذلك الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد بن حمد الحنازب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للنازهة في الرياضة - سيغا، ونجلاء نصير نائب رئيس الشركة للمسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، ونهى سراج الدين نائب رئيس شركة اتصالات مصر، وبسنت فؤاد نائب رئيس الشركة للاتصالات الخارجية بشركة جهينة.



و من المقرر أن يشهد اليوم مجموعة من الجلسات الحوارية، التي ستركز على كيفية تعزيز المجتمع العربي الناشئ لريادة الأعمال وأثر ذلك على تحول المجتمعات العربية إلى الاقتصاد الأخضر الذي يراعي أبعاد الاستدامة.



كما سيشهد اليوم مسابقة للعروض المقدمة من بعض رواد الأعمال في مجالات الاستدامة، و التي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة على بناء منتجات وخدمات جديدة تستجيب للاحتياجات الحالية للسوق، وإنشاء منصة مستدامة لزيادة الوعي في المجتمعات العربية حول قضايا مثل تغير المناخ والتحول الرقمي وتعزيز الإجارءات المستدامة.