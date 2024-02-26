حسام هيبة: عقد مؤتمر موسع لترويج الفرص الاستثمارية في مصر وعرض تجارب المستثمرين الناجحة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستعد لعقد مؤتمر موسع لعرض الفرص الاستثمارية داخل مصر، غير ذاكرا توقيت محدد لعقد المؤتمر، موضحا أن المؤتمر سيكون في القريب العاجل جاء ذلك خلال انعقاد القمة السنوية لأسواق المال، اليوم.

وذكر هيبة، أن المؤتمر يهدف الترويج للاستثمار في مصر، وعرض الحوافز والمميزات الاستثمارية لجذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب والمحليين، مضيفا أن المؤتمر سيكون بمشاركة مجتمع الأعمال في مصر لعرض التجارب الناجحة بينهم.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12.3% على أساس سنوي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا 10 مليارات دولار، وفقا لهيبة.

وأضاف هيبة أن الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال منح حوافز مالية وغير مالية.

وأوضح أن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هي نتاج عمل الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار في جذب المستثمرين.