علي قاسم ضمن لجنة تحكيم الدورة الرابعة لمهرجان Film OClock

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كشف مهرجان Film O'Clock الدولي، عن تفاصيل دورته الرابعة التي من المقرر إقامتها في الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل، في القاهرة.

تتألف لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام القصيرة من الفنان علي قاسم،

والفنانة البلغارية يانا تيتوفا، ويرأس لجنة التحكيم المخرج الروماني رادو جوده.

يشارك في المهرجان مواهب متنوعة من ثماني دول مختلفة هي رومانيا وليتوانيا وأوكرانيا ومولدوفا وبلغاريا واليونان ومصر وجنوب إفريقيا، ومن المقرر أن تقام العروض بالتعاون مع سينما زاوية للعام الثاني على التوالي، وذلك في أيام 28 و29 فبراير و3 مارس.

وسيسلط المهرجان الضوء على عشرة أفلام تتنافس في فئة الأفلام القصيرة الدولية إلى جانب حلقتي نقاش يركزان على الصناعة وثلاثة عروض لأفلام كلاسيكية، إذ صُمم البرنامج لتوفير منصة ديناميكية لكل من صانعي الأفلام الناشئين وذوي الخبرة للتفاعل مع الجماهير وأقرانهم في الصناعة من خلال العروض والمناقشات.

تضم المسابقة الدولية للأفلام القصيرة الأفلام التالية:

1- "1991" إخراج ليناس زيورا (ليتوانيا، 2023، 12 دقيقة، روائي)

2- "فراغ" (A Void) إخراج جوردي سانك (جنوب إفريقيا، 2022، 26 دقيقة، روائي)

3- "أخبار سيئة - Bad News" إخراج ليفيو روتارو (مولدوفا، 2023، 29 دقيقة، روائي)

4- "كسر - Fracture" إخراج ديمانا باستراكوفا (بلغاريا، 2023، 30 دقيقة، روائي)

5- "هيباتيا - Hypatia" إخراج أندريه راوتو (رومانيا، 2023، 17 دقيقة، روائي)

6- "ماما" إخراج ناجي إسماعيل (مصر، 2022، 20 دقيقة، روائي)

7- "جاهز - Ready" إخراج إيريني فيانيلي (اليونان وبلجيكا، 2023، 11 دقيقة، رسوم متحركة)

8- "سورياكي - Suruaika" إخراج فلاد إليسيفيتشي ورادو سي بوب (رومانيا ، 2022 ، 9 دقائق ، رسوم متحركة)

9- "المشي في صمت - Walking Up in Silence"، إخراج ميلا زلوكتنكو، دانيال أسدي فايزي (أوكرانيا، 2023، 18 دقيقة، وثائقي).

10- "عندما تطير طائرات الميغ - When the MIGs Fly" إخراج فيليب غايسيان (رومانيا، 2023، 15 دقيقة، روائي).

ستتنافس هذه الأفلام على جائزتين: جائزة الجمهور وقيمتها 700 يورو وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 500 يورو.

بالإضافة إلى عروض الأفلام القصيرة، سيضم المهرجان حلقتي نقاش تركزان على الصناعة، إحداهما عن التراث والذكاء الاصطناعي، والثانية عن الصحة العقلية في صناعة السينما. وبجانب مسابقة الأفلام القصيرة سيكرم المهرجان التراث السينمائي من خلال قسم السينما الكلاسيكية.