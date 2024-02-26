وزير الاقتصاد الإسرائيلي لوزير التجارة السعودي: يمكننا أن نصنع السلام معا

اجتمع وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، مع وزير التجارة السعودي، ماجد العبدالله القصبي، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها، اليوم الاثنين، عن بركات قوله للوزير السعودي:" إن إسرائيل مهتمة بإقامة السلام مع الدول العربية التي تسعى إلى السلام، وأننا يمكن أن نصنع التاريخ معا".

وانطلقت في أبوظبي اليوم، فعاليات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية التي تستمر حتى يوم الخميس القادم، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسئولين من جميع أنحاء العالم، الذين سيجرون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون إعادة تشكيل مستقبلها.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، يشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.

ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية التي تأسست في عام 1995 تعد الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية، ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يعقد مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، إذ يجمع الوزراء وكبار المسئولين من جميع الدول الأعضاء؛ بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.