الخارجية الفلسطينية تدين بناء إسرائيل برج على السور الغربي للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بناء إسرائيل برج على السور الغربي للمسجد الأقصى شرق مدينة القدس.



وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن "بناء البرج ووضع كاميرات مراقبة على السور الغربي للمسجد الأقصى والاقتحامات اليومية وجميع المحاولات الإسرائيلية تهدف لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والديموجرافي والقانوني للقدس ومقدساتها".



واعتبر البيان أن الإجراءات الإسرائيلية باطلة وغير شرعية وغير قانونية وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات اليونسكو.



وحذر من "المخاطر المترتبة على امعان إسرائيل في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في القدس وارتداداتها السلبية على ساحة الصراع".



كما طالب البيان بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف تلك "الانتهاكات ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" للشعب الفلسطيني.



وكانت السلطات الإسرائيلية نصبت يوم أمس الأحد، برجا ووضعت عليه كاميرات مراقبة، على السور الغربي للمسجد الأقصى.



وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، قرارا بتقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس، إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان المقبل.