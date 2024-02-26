انتخاب تاماس سوليوك رئيسا جديدا للمجر

انتخب البرلمان المجري اليوم الاثنين تاماس سوليوك، رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا جديدا للبلاد.

وحصل سوليوك /67 عاما/ على تأييد 134 نائبا في البرلمان، وصوت خمسة من أعضاء البرلمان ضد انتخابه، وامتنع العديد من مجموعات المعارضة عن التصويت.

وكان سوليوك، الذي رشحه حزب "فيدس" (الاتحاد المدني المجري) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الشعبوي اليميني فيكتور أوربان، هو المرشح الوحيد لمنصب الرئيس.

وكانت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، قد استقالت قبل أكثر من أسبوعين بسبب الضجة التي أثارها عفوها عن رجل أدين بالتورط في اعتداء جنسي على الأطفال.

يذكر أن ولاية الرئيس في المجر تستمر خمسة أعوام ويعد دوره تمثيليا إلى حد كبير. ويتولى سوليوك مهام منصبه في الخامس من مارس المقبل، وحتى هذا الحين، سيكون رئيس البرلمان لازلو كوفر القائم بأعمال رئيس البلاد.