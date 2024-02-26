وزير الداخلية ونظيره الأردني يبحثان جهود وقف العدوان على غزة

استقبل وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الاثنين، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على هامش الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب المقامة في تونس.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، بحث الجانبان علاقات التعاون الأمني بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، لاسيما في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات.



كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الدولية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان على غزة.



وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية دور الأردن ومصر في هذا الإطار، للوقوف إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية.



وفي سياق متصل، أبرز الفراية، الدور الذي تقوم به الجهات الأمنية في الأردن في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتغيير آليات التعامل مع الأساليب المبتكرة التي ينتهجها مهربو المخدرات، داعيا الجانب المصري إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في هذا المجال.



وعرض الفراية، كذلك مخرجات اجتماع وزراء الداخلية الذي عقد في عمان حول موضوع المخدرات، وأوضح لنظيره المصري أهمية مشاركة مصر في خلية الاتصال المشتركة بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي لدول المنطقة كافة.



بدوره، رحب اللواء محمود توفيق، بانضمام مصر إلى خلية الاتصال المشتركة من خلال التنسيق مستقبلا مع الجانب الأردني لبحث الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، مشيدا بمستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة المخدرات وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين.





