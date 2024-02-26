قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نقل مدير مستشفى سرس الليان العام لضعف الإشراف وسوء تنظيم العمل، وإحالة 23 من المتغيبين بالمستشفى للتحقيق لغيابهم بدون إذن وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ المنوفية اليوم الإثنين؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور أحمد بدر مدير الطوارئ والطب العلاجي بمديرية الصحة ، ومدير الإدارة الصحية بسرس الليان، وفريد دراز رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، غرف الحقن الآمن وcpr، والحالات العاجلة، والاستقبال، والعناية المركزة، وعناية القلب؛ لمتابعة الحالات المرضية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال المستشفى دعماً لهم.

وأجرى محافظ المنوفية، حوارا مع عدد من المرضى، اطمئن خلاله على مستوى نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل، فضلا عن الاطلاع على دفاتر سجلات الحضور والانصراف ومتابعة عدد حالات المرضى ونسب التردد.

واختتم المحافظ، جولته الموسعة بتفقد أعمال توسعات مدرسة سرس الليان التجريبية الرسمية للغات "جناح جديد" عبارة عن أرضي و4 طوابق علوية بمساحة إجمالية 4915 مترا مربعا وبتكلفة تزيد عن 11 مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية؛ لتضم 56 فصلت دراسيا بعد التوسعات لخدمة المنظومة التعليمية والحد من الكثافات الطلابية.

ومن المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم، في إطار جهود خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المراكز والمدن والقرى للارتقاء بالمنظومة التعليمية.