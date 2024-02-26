حماس: الغطاء الأمريكي لجريمة التجويع في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

قالت حركة المقاومة حماس، إن «فصول المجاعة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة تتواصل بفعل الحصار الصهيوني، وحرب التجويع التي يشنها الاحتلال وجيشه النازي على الأطفال والمدنيين، على مسمع ومرأى من العالم».

وأضافت في بيان، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، أن «الاحتلال مستمر في جرائمه في تحدٍّ للمجتمع الدولي، وكل القوانين التي وضعها بهدف حماية المدنيين، وضمان تأمين احتياجاتهم من غذاء وماء ودواء، خلال النزاعات والحروب».

ونوهت أن «العجز الدولي، والغطاء الأمريكي لجريمة التجويع التي يستخدمها الاحتلال كسلاح لتحقيق أهداف سياسية هو وصمة عار على جبين الإنسانية، لن يمحوها التاريخ».

وأشارت إلى أن «تَستُّرَ الإدارة الأمريكية خلف تصريحات مُضَلِّلة حول الوضع الإنساني في قطاع غزة؛ لن يعفيها من مسئوليتاها ومشاركتها في جرائم الحرب التي تُرتَكَب بحق المدنيين العزّل».

ولفتت إلى أن «العالم يقف اليوم شاهداً على تصاعُد جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وحربه لتجويع الشعب في شمال القطاع، بهدف إخضاعه وكسر إرادته، وعقابه على مقاومته لمشاريع التهجير القسري، بعد مرور شهرٍ على قرارات محكمة العدل الدولية التي أمَرَت فيها بإجراءات لوقف أي أعمال تُفضي إلى الإبادة في قطاع غزة».

وشددت على أن «الأمر يتطلّب موقفاً واضحاً من المحكمة ومن المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الفاشي، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين النازيين».