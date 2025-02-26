 برنامج الأغذية العالمي يعلق تقديم المساعدات لمخيم زمزم بالسودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برنامج الأغذية العالمي يعلق تقديم المساعدات لمخيم زمزم بالسودان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 5:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 5:48 م

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أنه علق مؤقتا توزيع المساعدات في مخيم زمزم للنازحين في السودان الذي يعاني من المجاعة ، ويأوي المخيم نصف مليون نازح، وذلك على خلفية تصاعد القتال بين الطرفين المتحاربين في البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان، اليوم الأربعاء، إن القتال خلال الأسبوعين الماضيين بين الجيش ومجموعة شبه عسكرية أجبر شركاءه على مغادرة المخيم في غربي دارفور حفاظا على سلامتهم.

وقال المدير الإقليمي للبرنامج لوران بوكيرا: "بدون مساعدة فورية، قد يتعرض آلاف الأسر اليائسة في مخيم زمزم لمجاعة في الأسابيع المقبلة".

 

 

 


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