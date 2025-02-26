قال مكتب إعلام الأسرى يوم الأربعاء: إن الاستعدادات جارية في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، لاستقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وأوضح إعلام الأسرى في بيان مقتضب، أنه من المتوقع وصولهم ما بين الساعة العاشرة مساءً وحتى منتصف الليل.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني: تم إبلاغنا بالإفراج عن 445 أسيراً لغزة بين الساعة 10 و11 مساء اليوم بتوقيت فلسطين

وأضاف في تصريح للتلفزيون العربي "لم نبلغ بعد بالإفراج عن أسرى الضفة الغربية والمبعدين إلى خارج فلسطين".

ورفض الاحتلال إطلاق الدفعة السابعة في موعدها المقرر يوم السبت المنصرم، والتي كان من المفترض إطلاق سراح 602 أسرى، عقب افراج المقاومة الفلسطينية عن ستة أسرى إسرائيليين لديها، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وزعم الاحتلال في تأخيره لإطلاق الدفعة السابعة، بأنه يريد ضمانات بعدم اتخاذ أي إجراءات استفزازية له، أثناء تسليم الدفعات القادمة.

وعقبت حركة "حماس" بحينه، بأنه لن يكون هناك حديث مع الاحتلال عبر الوسطاء، بكل ما يتعلق بالصفقة، إلا بعد إطلاق سراح الدفعة السابعة.

وأطلقت كتائب الشهيد عز الدين القسام السبت الماضي سراح، 6 أسرى إسرائيليين، هم: إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو وهشام السيد، ضمن صفقة "طوفان الأحرار" لتبادل الأسرى.

وفي 19 يناير المنصرم، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس و"إسرائيل"، حيز التنفيذ، برعاية مصرية وقطرية وأمريكية.

ويشمل الاتفاق مرحلة أولى مدتها 42 يومًا، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.