يشهد متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب، محاضرة بعنوان «الشارع.. حكاية بصرية.. كيف نصنع الفن من قلب الزحام»، يلقيها الأديب والمصور الفوتوغرافي أحمد داوود، في الثامنة مساء الأحد المقبل، في إطار الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ احتفالا بشهر رمضان.

وتتناول المحاضرة، عددا من المحاور المرتبطة بفن تصوير الشارع، من بينها التعريف بفن تصوير الشارع، والفروق بين التصوير الوثائقي والصحفي وتصوير الشارع والفن المفاهيمي.

ويتطرق الحديث، إلى مواصفات الصورة الفنية وعناصرها البصرية، مثل التكوين، والضوء والظل، والرموز، والطبقات البصرية، فضلًا عن كيفية صناعة صورة شارع ذات بُعد فني، وأبرز الأخطاء الشائعة في هذا المجال، وقراءة الشارع بوصفه مرآة نفسية تعكس تحولات الإنسان والمجتمع.

يذكر أن أحمد داوود قاص ومصور فوتوغرافي، شارك في العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها، وحصل على عدد من الجوائز في مجال الفوتوغرافيا، إلى جانب جوائز في الكتابة الإبداعية، من أبرزها جائزة الدولة التشجيعية في الآداب – فرع القصة القصيرة لعام 2021.