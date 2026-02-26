 تركيا تعزي البرازيل في ضحايا السيول والانهيارات - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 10:54 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

تركيا تعزي البرازيل في ضحايا السيول والانهيارات

أنقرة - الأناضول
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 10:32 ص | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 10:32 ص

أعربت تركيا، عن تعازيها في ضحايا السيول والانهيارات الأرضية التي شهدتها ولاية ميناس جيرايس في البرازيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الخميس، إثر مصرع 47 شخصًا وفقدان 20 آخرين جراء السيول والانهيارات الأرضية في الولاية البرازيلية.

وأبدت الوزارة، حزنها العميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء السيول والانهيارات الأرضية في ميناس جيرايس.

وقدمت تعازيها للشعب البرازيلي وذوي الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

ووصل عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ 23 فبراير الحالي إلى 47 قتيلاً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن 20 مفقودًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك