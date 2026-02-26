تركيا تعزي البرازيل في ضحايا السيول والانهيارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت تركيا، عن تعازيها في ضحايا السيول والانهيارات الأرضية التي شهدتها ولاية ميناس جيرايس في البرازيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الخميس، إثر مصرع 47 شخصًا وفقدان 20 آخرين جراء السيول والانهيارات الأرضية في الولاية البرازيلية.

وأبدت الوزارة، حزنها العميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء السيول والانهيارات الأرضية في ميناس جيرايس.

وقدمت تعازيها للشعب البرازيلي وذوي الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

ووصل عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ 23 فبراير الحالي إلى 47 قتيلاً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن 20 مفقودًا.