مباحثات إماراتية أمريكية لتوسيع الشراكات في الطاقة والذكاء الاصطناعي

بحث وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس، مع وزير الداخلية رئيس مجلس الطاقة الأمريكي دوغ بورغوم، آفاق توسيع الشراكات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة عمل غير معلنة المدة يقوم بها الوزير الإماراتي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق بيان لخارجية الإمارات.

وخلال اللقاء بحث الجانبان "العلاقات الاستراتيجية والتاريخية" التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لهما، وفق البيان.

واستعرضا بشكل خاص "آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وفرص تطويرها وتوسيع الشراكات في هذه القطاعات وفتح أسواق جديدة بما يدعم النمو المستدام في البلدين".

وأكد عبدالله بن زايد أن "العلاقات الإماراتية الأمريكية التاريخية تستند إلى أسس راسخة من الثقة المتبادلة والشراكة البنّاءة"، مشيراً إلى أنها "شكلت نموذجًا متقدمًا للتعاون المثمر في مختلف القطاعات".

وفي نوفمبر 2025 وقّعت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية مذكّرة تفاهم لتسريع التعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي، بهدف دفع عجلة التحول الصناعي والنمو الاقتصادي.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال لقاء في أبوظبي جمع رئيس الإمارات محمد بن زايد وبورغوم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات وقتها.

ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، بحسب معلومات نشرتها "وام"، في مارس 2025، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية غير النفطية بينهما إلى مبلغ 40 مليار دولار.

فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47 بالمئة، ليصل إلى 34.43 مليار دولار خلال العام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار في 2023.

وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة حوالي 3.7 مليارات دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة في الإمارات حوالي 9.5 مليارات دولار خلال المدّة ذاتها.

ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأمريكي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن، وفق "وام".