هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام فى حوار لـ«الشروق»: نسب الحضور ارتفعت فى المدارس لأن «الطالب وجد مدرسة بجد»

إلغاء التقييمات خلال شهر رمضان من مطالب السوشيال ميديا الموجهة للطاقة السلبية وليس أولياء الأمور

سيتاح لطلاب الصف الأول الثانوى الاختيار بين مسارات البكالوريا قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى

لا يعقل أن تكون هناك مناهج مطورة وكتب مدرسية وشرح ثم يفاجئ الطالب بأن الأسئلة مختلفة تمامًا عما درس

كشفت هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن صدور تعليمات مشددة للمديريات التعليمية قبل بداية الفصل الدراسى الثانى لضبط العملية التعليمية، مؤكدة ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس لأن الطالب وجد مدرسة بجد يتعلم فيها.

وأوضحت عبدالسلام، فى حوارها لـ«الشروق»، أسباب تغيير مواصفات امتحان اللغة العربية لسنوات النقل، وعن موعد اختيار المسارات فى نظام البكالوريا، وإلى نص الحوار..

< ماذا عن تعليمات الوزارة لجميع المديريات التعليمية قبل بداية الفصل الدراسى الثانى؟

- الالتزام بكل ما ورد بالقرارات الوزارية المنظمة، وتوزيع كتب التقييمات للمواد الدراسية على مدى الأسبوع، ومتابعة حضور الطلاب، تطبيق لائحة التحفيز والانضباط، وجود كل القيادات بالمدارس لمتابعة العملية التعليمية.

وأطلقت الوزارة مع بدء العام الدراسى حملة بيئة إيجابية للتعلم، والتى تستهدف تنمية قدرات الطلاب الإبداعية وثقل مهاراتهم والتوجه للسلوكيات الإيجابية، بالإضافة إلى تدريب الإخصائيين الاجتماعيين على كيفية دعم البيئة الإيجابية للتعلم وتقديم الدعم للطلاب فى ذلك.

< تزداد شكاوى أولياء الأمور والمعلمين يوميًا من كثرة التقييمات.. ما المردود الذى رصدته الوزارة منذ تطبيقها؟

- الشكاوى دائمًا تأتى من أى شىء جديد، ولكن مع معرفة الفائدة من هذا الشىء تختفى الشكاوى، ولى الأمر عندما يرى تقييم ابنه وبناء عليه يعرف مواطن القوة والضعف، وكذلك المعلم والذى مكنته التقييمات أحيانًا من تعديل طريقة الشرح نفسها، وأهم مردود معرفة مستوى الطالب بشكل تتابعى، ما يمكن القائمين على العملية التعليمية من وضع البرنامج المناسب لتطوير أداء الطلاب.

< هل سيتم التخفيف من التقييمات أو إلغاؤها خلال شهر رمضان؟

- التقييمات موزعة على مدى الأسبوع، بالتالى لا علاقة لها بالشهر الكريم فى شىء، ولا يوجد إلغاء، وأعتقد أن هذا مطلب السوشيال ميديا الموجهة للطاقة السلبية.. وليس مطلب أولياء الأمور.

< ما سبب خروج مادة تكنولوجيا المعلومات من مجموع الابتدائية واعتبار مادة المهارات مادة نشاط؟

- خروج مادة من المجموع الكلى ليس معناه تقليل من المادة وأهدافها بل هى عملية تنظيمية، كذلك مادة المهارات المهنية، فهى نشاط فعلى يمارس ووضعها كمادة دراسية كان لا بد من النظر فيه.

< ما نسبة حضور الطلاب خلال الفصل الدراسى الأول؟

- نسبة حضور الطلاب خلال الفصل الدراسى الأول تعدت الـ٩٠%، ويوميًا تتم متابعة المدارس فى ذلك.

< فى رأيك.. ما السبب فى نسبة الحضور المرتفعة للطلاب؟

- السبب فى ارتفاع النسبة هو وجود «مدرسة بجد»، مدرسة بها فصل كثافته لا تتعدى ٥٠ طالبًا بعد ما كانت الضعف تقريبا، وأصبح هناك معلم بعد سد العجز، وبالتالى وجد الطالب نفسه فى مدرسة بجد، فارتفعت نسبة الحضور، إلى جانب الأداءات الصفية والتقييمات والواجبات والاختبارات الشهرية، أصبحت هناك حياة مدرسية يعيشها الطالب.

< ما سبب تغيير مواصفات امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وإلغاء الأسئلة المتحررة فى القراءة والنصوص؟

- هل يعقل أن تكون هناك مناهج مطورة وكتب مدرسية وشرح معلمين ثم يفاجئ الطالب بأن الأسئلة مختلفة تماما عما درس، إنهاء الأسئلة المتحررة خففت بل أزالت الضغط العصبى على الأطفال، لأن الطالب سيذاكر من الكتاب والاختبار من الكتاب والتقييمات، أما أن ذلك فيؤدى للحفظ والتلقين فهذا كلام خطأ بدليل التعبير الذى يبدع فيه الطالب وقطعة الإملاء وقطعة النحو التى يمتحن فيها الطالب وفق حصيلته اللغوية.

< هناك مطالب بإلغاء النماذج الامتحانية المتعددة لكل مادة فى امتحانات الشهر أو فى نهاية الفصل الدراسى؟

النماذج الامتحانية المتعددة يقوم بإعدادها موجهى المواد وفق مواصفات الورقة الامتحانية، والحكم بأنها متفاوتة فى الصعوبة لا بد أن يكون من متخصص، علمًا بأنه لا يوجد علميًا ما يسمى امتحان سهل وامتحان صعب.

< ما الفائدة التى عادت على طلاب الصف الأول الثانوى من دراسة البرمجة؟

- دراسة البرمجة للصف الأول الثانوى لها فوائد كبيرة، ليس فقط لمن يريد أن يصبح مبرمجًا، ولكن لكل طالب، لأنها تنمى مهارات أساسية إلى الحياة والعمل، أولًا: تنمية التفكير المنطقى لأن البرمجة تعلم الطالب كيف يحلل المشكلة خطوة بخطوة، كيف يرتب أفكاره بشكل منظم، كيف يبحث عن أكثر من حل لنفس المشكل، وثانيًا تجعل الطالب مواكبًا لسوق العمل، فنحن فى عصر التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعى، التطبيقات، المواقع الإلكترونية، الأنظمة الذكية، كلها تعتمد على البرمجة، ودراستها مبكرًا تفتح مجالات مستقبلية واسعة.

وتعلم البرمجة الطالب أيضًا تنمية الإبداع، وفهم التكنولوجيا بدلًا من استخدامها فقط، مما يساعد على الحد من المخاطر التى قد تعود على أولادنا من عدم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

< هل تمت معالجة مشاكل الامتحان العملى للبرمجة خلال الفصل الدراسى الأول منعًا لتكرارها؟

- بالنسبة للمشكلات التى حدثت فى المرة الأولى من اختبارات الفصل الدراسى الأول لم تكن مشكلات جوهرية بل مشكلات تعلقت بهجوم سيبرانى فى ذات التوقيت، وتم تجاوز ذلك بتقسيم المحافظات وأداء الاختبار على فترات مختلفة، وكذلك تم إعطاء الفرصة لكل طالب لم يتمكن من أداء الاختبار، وبالتالى تم حل المشكلة فى حينها بحلول غير تقليدية، وأريد أن أقول يكفى أن الطلاب الذين اجتازوا الاختبار العملى عبر المنصة فقط سيحصلون على شهادة دولية فى البرمجة معتمدة، وهذا الأمر أول مرة يحدث فى تاريخ الوزارة.

< حديثنا عن المرحلة الحالية من البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية؟

- المرحلة الحالية من البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة هى المرحلة الثالثة، والتى ستعمل بألف مدرسة فى عدد سبع محافظات بالتعاون مع المركز القومى للتقويم التربوى والامتحانات للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائى لتحقيق معرفة الطلاب للمهارات الأساسية للقراءة والكتابة.

< كيف تساعد التغذية المدرسية على مقاومة التسرب من التعليم؟

- التغذية المدرسية هى مكون أساسى من جهود الوزارة، وتتكون الوجبة حاليًا من بسكوت ولبن، وسوف تتطور المرحلة المقبلة لتشمل مشروع الوجبة المطهية فى عدد من المحافظات كنموذج، وطبعًا التغذية واستمرارها بالمدارس خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا تساعد على الحد من ظاهرة التسرب.

< ماذا عن تأخير القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات فى بعض المحافظات؟

- التأخير يكون بسبب كثرة أعداد المتقدمين، لكن فى النهاية الأطفال ستجد المكان المناسب لها.

< البكالوريا تطبق بشكل متخصص من العام المقبل.. ماذا عن فوائدها؟

- أعتقد لم يعد هناك داعٍ للتشكيك فى أى شىء، باختصار البكالوريا هى تعدد فرص لأبنائنا للحصول على أعلى درجات، البكالوريا هى القضاء على رعب الثانوية العامة والفرصة الواحدة، البكالوريا هى الاختيار الأمثل لمستقبل آمن، ونذكر هنا عدد حالات الفصام التى نفاجئ بها بلجنة دمج الثانوية العامة والتى أعتقد أن سببها الوحيد هو الخوف من ضياع الفرصة الواحدة بامتحان الثانوية العامة.

< متى سيتاح لطلاب الأول الثانوى الاختيار بين المسارات المتعددة فى دراسة البكالوريا؟

- سيتاح للطلاب الاختيار بين المسارات قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بوقت كافٍ.

< ما النصائح التى تقدمها للطلاب قبل اختيار المسار المناسب؟

- أقول للطالب اسأل نفسك بصدق ما المواد التى تستمع بدراستها؟ الحقيقة أن النجاح لا يرتبط بالمسار، بل بمدى مناسبة المسار لقدراتك، اربط المسار بهدفك، مثلًا لو تحب البرمجة والتكنولوجيا ابحث عن المسار الذى يدعم ذلك، استشر أهل الخبرة، تحدث مع معلميك، ناقش ولى أمرك، لكن فى النهاية القرار يجب أن يكون قناعة الطالب نفسه، وفى النهاية أقول للطالب اختر المسار الذى يناسب قدراتك ويقربك من حلمك.