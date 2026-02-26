أوربان يقترح إرسال خبراء للتحقق من وضع خط أنابيب دروجبا

اقترح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إرسال وفد من الخبراء "للتحقق من وضع" خط أنابيب دروجبا النفطي في أوكرانيا، والذي كان محور نزاع كبير حول تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وتتهم المجر وسلوفاكيا، أوكرانيا بمنع نقل النفط الروسي إليهما عبر خط الأنابيب ورفضتا دعم حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو حتى استئناف ضخ النفط.

وتصر أوكرانيا على أن التدفق عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يوفر النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر، قد توقف في نهاية الشهر الماضي نتيجة للهجمات الروسية.

كما استخدمت المجر حق النقض (الفيتو) يوم الاثنين الماضي ضد تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار).

وكتب أوربان في الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بتاريخ اليوم الخميس ونشرتها صحيفة بوليتيكو: "إنني أدرك تمامًا الصعوبات السياسية الناجمة عن التأخير في تنفيذ استنتاجات المجلس الأوروبي بشأن الدعم المالي لأوكرانيا".

وبموجب اقتراح أوربان، سيتم إرسال "بعثة لتقصي الحقائق" تضم خبراء "مُوفدين من المجر وسلوفاكيا" إلى أوكرانيا "للتحقق من وضع" خط الأنابيب.

وأشار أوربان إلى أن المجر ستقبل النتائج، على الرغم من أنه لم يذكر صراحة ما إذا كان مستعدا لرفع حق النقض ضد تمويل أوكرانيا.