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النائبة الأمريكية إلهان عمر ترد على نتنياهو: رجل يواجه اتهامات بالرشوة وجرائم أخرى

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 مارس 2019 - 11:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مارس 2019 - 11:55 م

ردت نائبة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر، اليوم الثلاثاء، على انتقاد وجهه لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مذّكرة بأنه يواجه إدانات محتملة في اتهامات بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة.

وقالت عمر، إحدى أول نائبتين مسلمتين في الكونجرس، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" -حسب صحيفة (ذي هيل) الأمريكية- إن هذا الانتقاد "جاء من رجل يواجه اتهامات بالرشوة وجرائم أخرى في 3 قضايا فساد منفصلة".

وكان نتنياهو وجّه في وقت سابق اليوم انتقادا ضمنيا لإلهان عمر خلال كلمته في المؤتمر السنوي للجنة العلاقات العامة الإسرائيلية الأمريكية (أيباك) قائلا: "مَن بنجامين هذا: الأمر لا يخص البنجامين" في إشارة إلى عملة الدولار الأمريكي التي تحمل صورة الرئيس الأمريكي الأسبق بنجامين فرانكلين.

وكانت إلهان قالت في وقت سابق إن دعم السياسيين الأمريكيين لإسرائيل "يدور حول البنجامين"، في إشارة إلى الأموال.

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