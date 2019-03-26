المرشح لمنصب وزير الوحدة بكوريا الجنوبية يتعهد بإعادة واشنطن وبيونج يانج لطاولة المفاوضات

تعهد المرشح لمنصب وزير شؤون الوحدة بكوريا الجنوبية كيم يون تشول بالعمل على إيجاد سبيل لإعادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد فشل القمة التي عقدت الشهر الماضي بين الجانبين في التوصل لاتفاق بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وقال كيم، أمام الجمعية العامة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل على إيجاد طريقة مبتكرة لإعادة الطرفين معا للتوصل إلى أرضية مشتركة، مشددا على أنه لا يمكن لبيونج يانج أن تتوقع أن تطور اقتصادها طالما لا تزال متمسكة بأسلحتها النووية.

وأضاف كيم يون تشول -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أنه سيبحث سبل تعميق العلاقات مع الشمال.

وكانت كوريا الشمالية قد سحبت -الأسبوع الماضي- جميع موظفيها من مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونج الحدودية، إلا أن كوريا الجنوبية قد أعلنت عودة بعض العاملين في مكتب الاتصال.

ويُنظر إلى هذا الانسحاب على أنه محاولة لجعل سول تضطلع بدور أكثر نشاطا في العلاقات بين الكوريتين والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم ترشيح كيم لمنصب وزير شؤون الوحدة القادم في وقت سابق من هذا الشهر.