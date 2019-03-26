السعودية والصين تبحثان تطوير التعاون في مجال الدفاع

ناقش اليوم الثلاثاء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع نظيره الصيني وي فنج هه، الذي يزور المملكة حاليًا، فرص تطوير التعاون في مجال الدفاع بين الرياض وبكين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء، أن وزيري الدفاع السعودي والصيني استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الدفاعي، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

كان العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز قد استعرض مع وزير الدفاع الصيني سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين المملكة والصين، وبخاصة في المجال العسكري،بحسب واس .

وتاتي زيارة وزير الدفاع الصيني بعد زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الشهر الماضي إلى بكين، تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات بين البلدين تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي.