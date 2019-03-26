ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 2% بعد التراجع الكبير أمس

سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا بأكثر من 2% خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في أعقاب الخسائر الكبيرة أمس.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي بمقدار 28ر451 نقطة، أي بنسبة 15ر2% إلى 39ر21428 نقطة، بعدما كان ارتفع خلال تعاملات الظهيرة بنسبة 31ر2%. وكان المؤشر فقد أكثر من 3% من قيمته في تعاملات يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بمقدار 53ر40 نقطة، أي بنسبة 57ر2%، إلى 94ر1617 نقطة.

كانت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير الأكثر ارتفاعا رغم استقرار الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، في حين كان ارتفاع الين أدى إلى تراجع هذه الأسهم أمس.

ويؤدي ارتفاع قيمة الين إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية وتراجع قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية بالخارج.