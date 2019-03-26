«الصحة العالمية» تتوقع ارتفاع حالات الملاريا في موزمبيق إثر إعصار «إيداي»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، توقعات بارتفاع حالات الإصابة بالملاريا في موزمبيق في أعقاب إعصار "إيداي" المدمر.

وذكرت المنظمة، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه تم الموافقة على صرف 900 ألف تطعيم فموي ضد الكوليرا خلال الأيام القليلة الماضية من المتوقع أن تصل موزمبيق في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لإطلاق حملة تطعيم.

وكانت السلطات في موزمبيق توقعت وقوع حالات إصابة بالمرض في ظل وجود مئات الآلاف المشردين في الملاجئ والمخيمات وندرة المياه النظيفة.

يذكر أن الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أسفرت عن مصرع 446 شخصا في موزمبيق وحدها و259 في زيمبابوي فضلا عن 56 في مالاوي.