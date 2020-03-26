قال قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإغلاق الكنائس وتعليق كافة الخدمات الطقسية للحد من التجمعات كإجراء وقائي من جائحة فيروس كورونا المستجد، كان صعبًا للغاية ولكنه كان ضروريًّا لسلامة جميع أبناء الكنيسة ولسلامة مصر.

وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها الأربعاء من دون حضور للمرة الثانية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الإجراء مؤقت ولعل الله يستخدم الظرف لتجمع أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، ولتكن هناك فرصة لتقديم التوبة، ولالتقاط الأنفاس من الصراعات الموجودة سواء في العمل أو الخدمة أو النشاط.

كما وجه البابا التحية للطواقم الطبية والصحية التي تعمل في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس ورعاية المصابين به.

كما طالب أبناء الكنيسة بالالتزام بطرق وتعليمات الوقاية التي يُعلَن عنها لعل الله يستجيب للصلوات والقلوب المرفوعة له بالصلاة ويرفع الضيقة والوباء عن العالم كله.