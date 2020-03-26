«تأمينات الخارجة»: برمجة ماكينات صرف المعاشات على دفعات منعا للتكدس

قال محمد المنياوي، مدير عام التأمينات الاجتماعية بالخارجة في الوادي الجديد، إنه تم الاستعداد لصرف المعاشات للمستفيدين من تأمينات القطاع الخاص والعام، وذلك في إطار خطة الدولة لمنع التجمعات والتكدس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة وأمن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عند صرف معاش شهر أبريل 2020 من منافذ الصرف ومكاتب البريد بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المنياوي، أنه سيتم تطبيق قرار وزيرة التضامن الاجتماعي الخاص بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل طبقا لقيمة المعاش المنصرف، موضحًا أن المحافظة تضم 4527 مستفيدًا بمركزي الخارجة وباريس، و2579 مستفيد بمركزي الداخلة وبلاط، و25 مستفيدا بمركز الفرافرة، ويتم صرف 8 ملايين و862 جنيهًا للمستفيدين من مكاتب التأمينات ومكينات الصرف الآلي الخاصة بصرف معاشات القطاع الخاص والعام فقط ليس الحكومي..

وذكر أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشا أقل من ألف جنيه سيكون الصرف لهم أيام 1، 2 ، 4 من أبريل المقبل، وأصحاب المعاشات التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه سيكون الصرف لهم 5، 6 ، 7 من أبريل المقبل، وأصحاب المعاش من 2000 فأكثر سيتم الصرف لهم أيام 8 ، 9 من أبريل المقبل.

وأكد أنه سيتم الصرف للمتخلفين عن المواعيد المحددة لهم يوم 12 أبريل، والصرف سيكون متاحا في ماكينات الصرف ATM ومن مكاتب البريد والبنوك دون أية عمولات في المواعيد المحددة، وتيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم من منافذ الصرف لمرور ستة أشهر على آخر تنشيط للبطاقة؛ سيتم صرف المعاش المستحق لهم عن شهور أبريل ومايو ويونيو 2020 دون الحاجة لتنشيط البطاقة من منفذ الصرف.

وشدد على ضرورة التزام أصحاب المعاشات والمستحقين بالمواعيد المحددة لمنع التزاحم والتجمعات، حيث إنه سيتم برمجة ماكينات الصرف على المواعيد المحددة فقط.