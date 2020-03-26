القرني لا يفكر في خسارة حراسة اتحاد جدة السعودي

أكد فواز القرني حارس مرمى فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم أنه لا يفكر حاليا في مصير مشاركات فريقه في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي بقدر تفكيره في انتهاء الظروف الحالية المتمثلة في انتشار فيروس "كورونا" المستجد والتخلص منه.



وكان النشاط الرياضي بالمملكة العربية السعودية توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، الذي أودى بحياة الآلاف في مختلف أنحاء العالم.



وأضاف القرني ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، أن البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق يتابع تدريبات اللاعبين المنزلية بشكل يومي ، متمنيا انتهاء أزمة فيروس كورونا قريبا.



وكان القرني فقد مركزه الأساسي في حراسة مرمى الاتحاد لصالح الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.



ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 23 نقطة من 22 مباراة ، فيما تأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية للأندية) ، ليواجه الشباب السعودي.



وكانت البطولة العربية تأجلت أيضا لحين إشعار آخر بسبب انتشار جائحة كورونا.