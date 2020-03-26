رئيس وزراء كندا: أزمة كورونا تتطلب استجابة عالمية

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الخميس، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، أزمة عالمية تتطلب استجابة عالمية.

وقال ترودو - في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا - إنه التقى عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نظرائه في مجموعة العشرين لمناقشة الوباء.

وأضاف أن هزيمة هذا الوباء ممكن فعلا إذا جرى العمل بشكل موحد كمجتمع عالمي وقد قاموا باستثمارات كبيرة لمساعدة الناس على تجاوز الأمر، مشيرا إلى أنه عين كيرستن هيلمان سفيرة جديدة لكندا لدى الولايات المتحدة.

ونبه الأشخاص العائدين من الخارج أنه يجب عليهم أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوما وإذا لم يفعلوا ذلك فقد يواجهون غرامات أو السجن.