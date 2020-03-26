عماد السيد يقسم: لاعبو الزمالك يتأثرون بأعمال السحر

أكد عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، على أنه شاهد بعض أعمال السحر التي عاني منها لاعبو الزمالك.

وقال عماد، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "أقسم بالله الزمالك كان يعقد له أعمالًا سحرية وهذا يمين أحاسب عليه وانا رأيت بعيني ذلك".

وأضاف: "محمود حمدي "الونش"، كان يصاب باستمرار ووجدنا في حذائه عملا، وتخلصنا منه واللاعب لم يعد يصاب بعد ذلك"

واختتم: "هذا الأمر أصبح متفاقم في مصر، وقبل ذلك التوأم حسام حسن وإبراهيم وجدا أعمالًا في غرفة خلع الملابس، وأنا سمعت عن ذلك".