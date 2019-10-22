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ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي لأعلى مستوى منذ 14 شهرا

سول - د ب ا:
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 9:27 ص | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 9:27 ص

خلص استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم الخميس، أن شعبية الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عام لتصل إلى 52.5%.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته منظمة ريال ميتر، إلى أن ارتفاع شعبية الرئيس يرجع إلى تعامل الحكومة مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الاستطلاع الذي شمل 1518 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر، أظهر أن شعبية مون ارتفعت بواقع 3.2 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي.

ويشار إلى أن شعبية مون تعد الأعلى منذ 14 شهرا عندما بلغت 53.7% في نوفمبر 2018. كما تعد هذه أول مرة منذ سبعة أشهر تتجاوز فيها شعبية الرئيس 50%.

وقالت منظمة ريال ميتر، إن ارتفاع شعبية الرئيس يبدو أنها مرتبطة بالتقييم الإيجابي لتعامل الحكومة مع فيروس كورونا.

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