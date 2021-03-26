 كارتيرون يدرس مولودية الجزائر بالفيديو ويطالب لاعبي الزمالك بالتركيز - بوابة الشروق
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كارتيرون يدرس مولودية الجزائر بالفيديو ويطالب لاعبي الزمالك بالتركيز

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 3:50 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 3:50 م

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، على شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات اليوم.

وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

وحصل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، على عدد من مباريات فريق مولودية الجزائر لدراسته قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين بدوري الأبطال.

وتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون تسجيل لمباريات مولودية الجزائر الأربع الماضية بدور المجموعات أمام الزمالك والترجي التونسي ومباراتي تونجيت السنغالي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 3 أبريل المقبل.


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