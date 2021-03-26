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قدم مسؤولو الزمالك مستندات جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في قضية التونسي حمدي النقاز بعد الحكم الصادر مؤخرا لصالح لاعب الترجي التونسي الحالي.

وكان الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولي يُفيد بتغريم النادي مليون و200 ألف دولار لصالح حمدي النقاز، بعد فسخ عقده من جانب واحد.

واستأنف مسؤولو الزمالك على الحكم الصادر، حيث تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي بمستندات جديدة تُفيد بحصول حمدي النقاز على مستحقاته المالية على 4 دفعات وفقا للعقد الموقع بين النادي واللاعب.

وتنتظر اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تحديد موعد لجلسة استماع بالفيفا بحضور محامي النادي، وحمدي النقاز لحسم الملف.