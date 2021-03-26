أظهرت بيانات جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في 1 فبراير.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة "الجرائم ضد الإنسانية ترتكب بشكل يومي". وتقول الجمعية إن ما يقرب من ثلاثة آلاف فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت أحكام عليهم منذ الانقلاب.

وسجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس، وتظهر بياناتها أن ما يقرب من 90% من الضحايا قتلوا بطلق ناري، وما لا يقل عن 25% من القتلى لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمدا. ولا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.

وحسب البيانات، فإن ما يقرب من 90 في المئة من القتلى من الذكور، وحوالي 36 في المئة منهم كانوا في سن 24 أو أقل.

من جانبه، قال متحدث باسم المجلس العسكري، إن 164 متظاهرا وتسعة من قوات الأمن قتلوا حتى يوم الثلاثاء.

وينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة، ويقول إن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية في مواجهة وضع يقول إنه يمثل تهديدا للأمن القومي.