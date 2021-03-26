الصين: لا إصابات محلية جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الجمعة إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أمس الخميس حالات إصابة مؤكدة جديدة محلية بمرض كوفيد-19 ، الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن اللجنة أوضحت في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 11 حالة وافدة جديدة فقط بكوفيد-19 يوم الخميس.

وتم تسجيل حالة واحدة جديدة "مشتبه" في إصابتها في شنغهاي. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

وغادر يوم الخميس 13 مريضا مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم.

وبحسب الوكالة، سجل البر الرئيسي الصيني حتى نهاية أمس الخميس، إجمالي 5243 حالة وافدة، منها 5082 حالة غادرت المستشفيات بعد التماثل للشفاء، ولا تزال 161 حالة تتلقى العلاج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وقالت اللجنة إن البر الرئيسي سجل ما إجماليه 90147 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 حتى يوم الخميس، بينها 163 حالة لا تزال تتلقى العلاجات الطبية.

وغادر ما إجماليه 85348 مريضا مصابا بكوفيد-19 المستشفيات في البر الرئيسي بعد التعافي، وتوفي 4636 آخرون بسبب المرض.

وكانت هناك أربع حالات مشتبه في إصابتها بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني بنهاية يوم الخميس، كما لا يزال 3682 شخصا كانوا مخالطين لمرضى يخضعون للملاحظة الطبية.

وسُجلت يوم الخميس أيضا 31 حالة إصابة جديدة من دون أعراض، جميعها وصلت من خارج البر الرئيسي الصيني، في نفس اليوم، ولا يتم تصنيف الحالات دون أعراض إصابات مؤكدة.