تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، غدا الاثنين، عقد اجتماع لعدة دول صناعية كبرى لمناقشة سبل الوصول إلى المواد الخام الحيوية؛ ولهذا الغرض، وجهت الولايات المتحدة الدعوة لوزراء مالية هذه الدول من بينهم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل.

وتُصنف 34 مادة على أنها مواد خام حيوية ذات أهمية قصوى للاقتصاد، ومنها الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة والنحاس والألومنيوم.

وتعد هذه المواد ركيزة أساسية للتكنولوجيات الحديثة، غير أن إمداداتها تعتمد في كثير من الأحيان على عدد قليل من الدول، مثل الصين وفنزويلا على سبيل المثال.

وقبيل الاجتماع، أكد كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس، أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يعولان على تجارة عادلة وموثوقة وقائمة على القواعد لهذه المواد الخام.

وأضاف كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن "ألمانيا لديها مصلحة كبيرة في توسيع التعاون الدولي في هذا المجال، من أجل تعزيز أمن الإمدادات، وتقليل التبعية، وضمان أطر اقتصادية موثوقة"، مشددًا على ضرورة العمل المشترك كلما أمكن ذلك.