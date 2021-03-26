التحفظ على 3 آلاف عبوة مشروبات مهربة جمركيًا في الإسكندرية

قررت، النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحفظ على 3 آلاف عبوة مشروبات مهربة جمركيًا "بدون مستندات" مجهولة المصدر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عنهم على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المدير المسئول عن محل لتجارة المشروبات "بدون ترخيص"، لحيازته كمية من عبوات عصائر المهربة من الجمارك، ومجهولة المصدر.



وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المحل، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات التي تشكل خطرًا على الصحة العامة، مُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.