حملة تعقيم شاملة بجامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء

شنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، حملة تعقيم شاملة لجميع المباني الإدارية، وقاعات التدريس، وذلك في إطار الخطة الاحترازية التي تقوم بها الجامعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وقال الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان، إن هذه الحملة تعد استكمالًا لسلسلة الحملات التي تقوم بها الجامعة في نهاية كل اسبوع لتطهير وتعقيم جميع المرافق والمباني داخل الجامعة، ومنشآتها من ممرات وطرقات ومناطق دخول الطلاب وقاعات التدريس، والمدرجات والمعامل ودورات المياه والمكاتب الإدارية والمداخل والمخارج، حرصًا على سلامة الطلاب وكافة العاملين بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة في تصريح له اليوم الجمعة، على استمرار حملات التعقيم اليومي للمدرجات ومناطق تلامس الطلاب، والأسبوعي لكافة منشآت الجامعة وذلك بالتعاون بين الجامعة و اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن تطبيق واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة "فيروس كورونا" المستجد.