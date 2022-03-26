مجلس السيادة السوداني: نرحب بالمبادرة الأممية الأفريقية للوصول لتوافق سياسي

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي دعم الحكومة للمبادرة الأممية الأفريقية وتسهيل الحوار بين كافة الأطراف السياسية دون إقصاء، وصولا الى توافق يؤدي إلى حلول لكافة التعقيدات السياسية بالبلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

وأوضح كباشي، خلال لقائه اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفيرة لوسي تاملين،أن اللقاء يأتي في إطار التشاور بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية بشأن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان.

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية-الأوكرانية، أكد كباشي موقف السودان القائم على ضرورة حل الأزمة بالتفاوض، وفقا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم علاقات الدول في حالتي الحرب والسلم، باعتبار أن الدولتين عضوان في الأمم المتحدة.

ويشهد السودان احتجاجات ومظاهرات منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك وأعلن حالة الطوارئ ، فيما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" ، فيما نفي الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلابا بل وصفها بأنها تصحيح لمسار الثورة.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، فقد قُتل 79 متظاهرا وأصيب أكثر من 290 آخرين خلال هذه الاحتجاجات.