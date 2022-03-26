معرض فن تشكيلي احتفالا بعيد الأم في ثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

وافتتح الفنان التشكيلي خالد عبد الراضي، والدكتورة الفنانة سهير أبو العيون رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، الدكتورة الفنانة اعتماد ياسين بقسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة، ومديرة القصر، معرضا فنيا للاطفال بقاعة المعارض بالقصر، احتفالا بعيد الأم، وبحضور مشرف للدكتورة الفنانة ايه فؤاد والدكتور عبد النادى مصطفى والعديد من المهتمين بالأطفال والحركة التشكيلية.

توضمن المعرض العديد من الأعمال الفنية بخامات مختلفة نفذها اطفال مكتبة الطفل بقصر ثقافة المنيا، واختتم المعرض بتوزيع الجوائز العينية على الأطفال المشاركين، والمعرض من إعداد وتنفيذ الفنانات بالقصر، وفى الختام قدمت فرقة كورال اطفال القصر بقيادة المايسترو عصام الشاذلي عرض فني وكوكتيل من الأغاني، احتفالا بعيد الام واختتمت الاحتفالية بتقديم رسائل الحب والتقدير والهدايا المقدمة من أبناء الفرقة إلى الأمهات المحتفى بهن في جو يسوده الحب والوفاء.