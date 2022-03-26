تعديل مواعيد 10 قطارات على الوجه البحري بمناسبة شهر رمضان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد قيام ووصول بعض قطارات الوجه البحري بدءًا من السبت المقبل، لتناسب مواعيد الإفطار والصيام بشهر رمضان المبارك، ولخدمة أكبر قدر ممكن من الركاب.

وقررت الهيئة أن تشمل التعديلات بعض القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية والعكس، على النحو التالي:

- قيام قطار 927 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) الساعة 8 مساءً بدلا من الساعة 7 مساءً.

- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) من دمنهور الساعة 8.34 مساءً بدلاً من الساعة 8.50 مساءً ليصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساءً بدلاً من الساعة 9.45 مساءً.

- قيام قطار 928 مكيف (الإسكندرية/ القاهرة) الساعة 3 عصرًا بدلاً من الساعة 6 مساءً.

- قيام قطار 586 سياحى (الإسكندرية/ المنصورة) الساعة 2.10 ظهرًا بدلاً من الساعة 3 عصرًا.

- قيام قطار 23 إكسبريس (شبرا الخيمة/ الإسكندرية) الساعة 5.45 مساءً بدلاً من الساعة 5.25 مساءً.

- قيام قطار 31 إكسبريس (شبرا الخيمة/ الإسكندرية) الساعة 6.45 مساءً ومن بركة السبع الساعة 7.43 بدلاً من الساعة 8 مساءً ليصل دمنهور الساعة 9.05 مساءً بدلاً من الساعة 9.20 مساءً.

- قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) الساعة 3.15 عصرًا بدلاً من الساعة 5 مساءً.

- قيام قطار 961 إكسبريس (شبرا الخيمة/ بورسعيد) الساعة 5.35 مساءً بدلاً من الساعة 5.40 مساءً.

كما تضمنت تعديلات مواعيد القطارات على خط طنطا/ المنصورة والعكس لتصبح كالتالي:

- قيام قطار 65 ركاب (طنطا/ المنصورة) الساعة 4.45 مساءً بدلاً من الساعة 4.35 مساءً.

- وقوف قطار 297 إكسبريس (طنطا/ المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب.

- قيام قطار 268 ركاب (المنصورة/ طنطا) الساعة 1.25 ظهرًا بدلاً من الساعة 1 ظهرًا ليصل طنطا الساعة 2.55 ظهرًا بدلاً من الساعة 2.35 ظهرًا.

وأوضحت الهيئة أنه بانتهاء شهر رمضان المبارك وابتداء من يوم الاثنين 2 مايو تعود تلك القطارات للمسير فى مواعيدها الحالية.