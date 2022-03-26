المملكة المتحدة تسجل 78 ألفا و226 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 78 ألفا و226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و172 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 20 مليونا و848 ألفا و912، والوفيات إلى 165 ألفا و46.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم السبت، أيضا أنه تم إعطاء 142 مليونا و150 ألفا و34 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.