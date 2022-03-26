قال الإعلامي عمرو أديب، إن منتخب مصر نجح في الصمود وعدم استقبال أهداف من منتخب السنغال في المباراة التي حسمها الفراعنة بهدف نظيف في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة،أن تغييرات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش كانت متأخرة جدًا، مستدلًا بالفارق الذي أحدثه عمر مرموش فور نزوله، معقبًا: "كيروش عنده درجة عِند كبيرة".

وأشار إلى أن المنتخب كانت لديه أوراق بديلة كان بالإمكان أن تصنع الفارق مثل أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة.

وتابع: "إحنا مكناش بنلاعب هولندا علشان نلعب بالشكل ده.. الماتش اللي هناك مش صعب لكن لو احنا رايحين مهزومين يبقى ننسى كاس العالم".